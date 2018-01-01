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Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

Есть обновление от 10:09

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Впервые в своей истории с 1 по 31 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций.

Казахстан обозначил семь приоритетов на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы - достижение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; противодействие терроризму; вопросы мира и безопасности в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН, выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

Теги: Казахстан, Совбез, ООН
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