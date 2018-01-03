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Трамп задумался о целесообразности выплат Палестине "огромных сумм"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американский лидер Дональд Трамп задался вопросом, должны ли США выплачивать Палестине сотни миллионов долларов, когда эта страна не хочет вести мирные переговоры с Израилем.

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"Не только Пакистану мы платим миллиарды долларов ни за что, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем никакой благодарности или уважения. Они даже не хотят вести переговоры о необходимом мирном договоре с Израилем", - написал он у себя в микроблоге в твиттере.

Трамп отметил, что США "сняли Иерусалим, труднейшую часть, с повестки переговоров". "Но поскольку палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?", - спросил американский лидер.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что США не предоставят Пакистану финансовую помощь из-за того, что они ведут "двойную игру" , которая неприемлема для Белого дома.

Теги: США, Трамп, Израиль, Палестина
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