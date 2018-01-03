Россиянка погибла в Бельгии после падения на катке в новогоднюю ночь

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российская туристка умерла от черепно-мозговой травмы после падения на катке в бельгийском городе Брюгге в новогоднюю ночь, сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на прокуратуру Западной Фландрии.

Инцидент произошел около часа ночи 1 января. Россиянка, которой 43 года, решила выйти на лед в честь Нового года, несмотря на то, что каток был закрыт для публики. Она упала, ударилась головой, потеряла сознание, а через некоторое время пришла в себя. Прибывшие на место происшествия медики предложили туристке отправиться в госпиталь для обследования, но та отказалась.

Через несколько часов женщину нашли без признаков жизни в комнате пансиона в центре Брюгге, где она остановилась. В госпитале врачи констатировали ее смерть.

Как уточнили в прокуратуре, дальнейшего расследования этого инцидента не будет, так как медики сочли очевидной связь между падением на лед и кровоизлиянием в мозг, вызвавшим смерть.