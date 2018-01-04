"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном", в четверг обрушится на восточную часть США.

Как сообщает The Guardian, с Рождества из-за установившихся холодов погибли уже 1 человек.

Необычайно низкие температуры наблюдаются практически по всему восточному побережью, включая традиционно жаркие Флориду, Южную Каролину и Джорджию. В некоторых городах этих южных штатов ожидается снег, которого жители не видели уже несколько десятилетий.

Как отмечает "Би-би-си", по оценкам синоптиков, в ближайшее время атмосферное давление резко упадет к показателям, сравнимым с теми, что фиксировались в 2012 году во время урагана "Сэнди". Резкое падение давления дало название неофициальному термину "взрывной циклон" (bomb cyclone), которое приводит, в том числе, к усилению ветра до ураганного.

Метеорологи предупреждают, что массы арктического воздуха останутся на территории двух третей США до конца недели. Средняя температура на континентальной части США составляет около -12,7 градусов Цельсия.

Самые сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне, которые ожидает сильный ветер и мощный снегопад. Не исключены падения деревьев и неустойчивых конструкций, а также обрыв линий электропередач.

В южной части США циклон принесет ливни, а холодная погода угрожает будущему урожаю цитрусовых и клубники.

Снежный шторм также ожидается в нескольких провинциях Канады.

Между тем, в некоторых районах Аляски зафиксированы рекордно высокие для этого времени года температуры - в конце декабря столбики термометров показывали +9 градусов Цельсия.