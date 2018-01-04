Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
В мире

"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США

Есть обновление от 20:30

Во Флориде впервые за десятилетия выпал снег, а на Аляске потеплело до +9 градусов Цельсия

"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США
Житель Пенсильвании расчищает подъезд к своему дому
Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном", в четверг обрушится на восточную часть США.

Как сообщает The Guardian, с Рождества из-за установившихся холодов погибли уже 1 человек.

Необычайно низкие температуры наблюдаются практически по всему восточному побережью, включая традиционно жаркие Флориду, Южную Каролину и Джорджию. В некоторых городах этих южных штатов ожидается снег, которого жители не видели уже несколько десятилетий.

Как отмечает "Би-би-си", по оценкам синоптиков, в ближайшее время атмосферное давление резко упадет к показателям, сравнимым с теми, что фиксировались в 2012 году во время урагана "Сэнди". Резкое падение давления дало название неофициальному термину "взрывной циклон" (bomb cyclone), которое приводит, в том числе, к усилению ветра до ураганного.

Метеорологи предупреждают, что массы арктического воздуха останутся на территории двух третей США до конца недели. Средняя температура на континентальной части США составляет около -12,7 градусов Цельсия.

Самые сложные погодные условия ожидаются в Нью-Йорке и Бостоне, которые ожидает сильный ветер и мощный снегопад. Не исключены падения деревьев и неустойчивых конструкций, а также обрыв линий электропередач.

В южной части США циклон принесет ливни, а холодная погода угрожает будущему урожаю цитрусовых и клубники.

Снежный шторм также ожидается в нескольких провинциях Канады.

Между тем, в некоторых районах Аляски зафиксированы рекордно высокие для этого времени года температуры - в конце декабря столбики термометров показывали +9 градусов Цельсия.

Теги: США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Американские СМИ утверждают, что президент пришел в ярость после публикации отрывков из книги, где описывается якобы реальное положение дел в администрацииПодробнее
Иранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиков
Генпрокурор Ирана заявил, что за недавними акциями протеста стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, которые несколько лет планировали заговор против ТегеранаПодробнее
Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом домеТрамп назвал своего экс-советника Бэннона безумным из-за книги о Белом доме
В пока еще не появившейся в продаже книге утверждается, что супруга Трампа была до слез огорчена его победой на выборах, а дочь подумывает о том, чтобы самой баллотироваться на постПодробнее
В Иране после объявлении об "окончании смуты" прошли проправительственные демонстрацииВ Иране после объявлении об "окончании смуты" прошли проправительственные демонстрации
Иранские власти заявляют, что народ дал отпор недругам и теперь ждет от руководства решения проблем в экономической сфереПодробнее
Двое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"Двое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"
В российском Минобороны опровергли сообщения о том, что семь самолетов были уничтожены в результате минометного обстрела 31 декабряПодробнее
Макрон предупредил прессу о начале борьбы против ложных новостейМакрон предупредил прессу о начале борьбы против ложных новостей
Президент Франции пообещал не отзываться плохо о СМИ и потребовать больше прозрачности от соцсетейПодробнее
Суд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженцаСуд в Киеве подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца
Как заявил адвокат политика, защита обжалует это решение и отметил, что оно не дает основания властям Украины экстрадировать экс-президента ГрузииПодробнее
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24В Сирии разбился российский вертолет Ми-24
Как сообщили в Минобороны РФ, погибли оба пилота, причина - техническая неисправность, обстрела с земли не былоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирВ миреДвое российских военных погибли при обстреле боевиками базы "Хмеймим"В миреЮристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом домеВ миреИранские спецслужбы объявили о разгроме сети планировавших беспорядки боевиковВ РоссииСреди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане КиргизииВ мире"Взрывной циклон" подошел к восточному побережью США

США пригрозили привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении протестующих в Иране

Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Жертвой автоаварии на МКАД стал один человек

Еще четверо пострадали Подробнее

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Министерству безопасности США направят заключение о фальсификациях на выборах 2016 года

Ранее изучавшая этот вопрос президентская комиссия распущена Подробнее

Неизвестные на автомобиле из Бельгии стреляли по полицейским в Нидерландах

Конвой ООН доставил более 160 тонн помощи в сирийскую провинцию Деръа

Всего за сутки в Сирии в свои дома вернулись 239 беженцев Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru