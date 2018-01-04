Что произошло за день: четверг, 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ подтвердило, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим", двое военнослужащих погибли. В военном ведомстве опровергли слух о том, что в результате обстрела были уничтожены самолеты.

- В Новосибирской области произошел сильный пожар на обувном производстве. Погибли десять человек. По предварительной информации, россиян среди жертв возгорания нет. Сообщалось, что среди погибших граждане Китая и Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

- Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих воздушные перевозки в Каир.

- Иранские спецслужбы сообщили о ликвидации террористической ячейки, проникшей в страну для организации беспорядков в стране. В нескольких иранских городах прошли массовые акции в поддержку властей.

- Цены на нефть продолжили расти и торговались близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent достигала $68,14 за баррель. На фоне этого доллар США опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 57 рублей впервые с 16 октября.

- Мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном", подошел к восточной части США. Начиная с Рождества из-за аномально низких температур погибли 11 человек.