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Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме

Американские СМИ утверждают, что президент пришел в ярость после публикации отрывков из книги, где описывается якобы реальное положение дел в администрации

Юристы Трампа потребовали запретить публикацию книги о жизни в Белом доме
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Юристы президента США Дональда Трампа обратились в издательский дом Henry Holt & Company с требованием отказаться от публикации книги, в которой, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года.

Скандальная книга "Огонь и ярость" журналиста Майкла Вулфа, по его словам, основана на более чем 200 интервью с сотрудниками администрации Белого дома. Она должна появиться на полках магазинов на следующей неделе, но New York Magazine опубликовал некоторые выдержки, которые вызвали возмущенную реакцию Вашингтона.

По информации The Washington Post, юристы направили в издательский дом письмо, в котором разъясняют свои требования. Кроме того, такое же письмо получил и бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, чьи высказывания приводятся в книге.

По мнению Белого дома, Бэннон нарушил условия трудового соглашения, когда начал обсуждать с Вульфом Трампа и его семью, раскрыв конфиденциальную информацию и позволив себе "пренебрежительные, а временами откровенно клеветнические заявления в адрес президента, членов его семьи и его корпорации".

Сообщается, что юристы проводят подготовительную работу в случае, если им потребуется подать на издателей и на Бэннона в суд.

В книге, полное содержание которой пока недоступно, описывается неприглядная сторона жизни в Белом доме, где якобы сотрудники постоянно спорят и пытаются принизить друг друга, при этом заявляя за спиной президента, что общение с ним - это попытка угадать, чего хочет ребенок, и жалуясь, что им пришлось объяснять американскому лидеру содержание конституции. Пресс-служба администрации президента США уже отвергла эти заявления.

Обвинения в безумстве и слезы Мелании

Сам Дональд Трамп также отреагировал на появившиеся в СМИ выдержки из книги, в частности на утверждения Бэннона, что сын президента Дональд-младший вел себя "как предатель", когда общался с некими "русскими".

45-й президент США заявил, что его экс-советник не только лишился работы, он лишился разума.

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Помимо обвинений в адрес сына Дональда Трампа в неких отношениях с Россией, в книге утверждается, например, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр предупреждал помощников 45-го президента США о том, что за его командой и, возможно, им самим ведут слежку британские спецслужбы. Сам Блэр категорически отверг эти слухи.

Кроме того, в книге утверждается, что миллиардер был сбит с толку, когда по ходу подсчета голосов после выборов ему сообщили, что он имеет реальные шансы на победу. Со ссылкой на Бэннона утверждается, что супруга Трампа Мелания плакала и отнюдь не от счастья, а сам на тот момент еще только кандидат выглядел так, словно увидел привидение и был "в ужасе". Но затем он внезапно превратился в человека, который был убежден, что достоин и способен быть президентом США.

Пресс-служба Мелании Трамп также уже выпустила заявление, назвав содержание выдумкой, цель который - заработать побольше денег.

Также автор книги заявляет, что дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер договорились, что она будет баллотироваться на пост президента в будущем, если представится возможность. А также, что она высмеивает прическу отца, обсуждая с друзьями, как именно ему удается добиться необычного цвета и странной укладки.

При этом в книге утверждается, что Бэннон называл Иванку "тупой", при этом, по мнению автора, экс-советник сам не прочь баллотироваться в 2020 году.

The Washington Post сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп пришел в ярость после появления новостей о новой книге. Он якобы жестко раскритиковал сотрудников администрации за сотрудничество с Вулфом.

При этом сам журналист, который много времени проводил в коридорах Белого дома без сопровождения, заявил, что президент знал о его работе и разрешал подчиненным участвовать в проекте.

Теги: США, Дональд Трамп
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