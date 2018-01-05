В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На территории Киргизии в пятницу в 15:45 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.3 располагался на глубине 25 км в 10,3 км на юго-запад от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 40.85 градуса северной широты, 72.39 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по 12-балльной шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.