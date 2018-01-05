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В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"

Как ожидается, корабль направится в порт Одессы

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США "Карни"
USS Carney DDG64
Фото: Reuters

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец "Карни" (USS Carney DDG64), оснащенный системой ПРО "Иджис", в пятницу вошел в акваторию Черного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время корабль Военно-Морских Сил США типа "Арли Берк", несущий помимо противоракет "Стандарт-2" также 56 крылатых ракет "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

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Ожидается, что он может зайти в порт Одессы. Последний раз этот корабль посещал Черное море в июле прошлого года вместе с ракетным крейсером ВМС США "Хью Сити" (USS Hue City CG 66) для участия в американо-украинских военных учениях "Си Бриз" (Sea Breeze 2017).

Также в конце ноябре прошлого года в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95).

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

"Карни" наряду с эсминцами ВМС США "Росс", "Дональд Кук" и "Портер", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Теги: США, Черное море
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