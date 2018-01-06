Пограничники Украины насчитали более 15 тыс. прошедших биометрический контроль россиян

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - С начала года биометрический контроль при въезде на Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч - граждане России, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В целом с начала года более 22,5 тысяч лиц прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысяч почти 15,5 тысяч - граждане Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Слободян отметил, что база биометрического контроля только начала наполняться, поэтому увязывать непропуск граждан на Украину с ее функционированием преждевременно.

По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности страны, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска и три контрольных пункта въезда-выезда на границе с Крымским полуостровом.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля прошлого года. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о въезде в страну по биометрическим паспортам в конце августа.