Границу Украины в первый день биометрического контроля пересекли 1,9 тыс. россиян

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В течение первых суток действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли чуть менее 1,9 тыс. граждан РФ, сообщается на странице МВД Украины в фейсбуке во вторник со ссылкой на информацию помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекло более 3 тыс. 300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 тыс. 900 - граждане России", - сообщил Слободян.

По его словам, за первые сутки действия биометрического контроля проблем на границе не было. "Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - рассказал помощник главы Госпогранслужбы.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля прошлого года. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о въезде в страну по биометрическим паспортам в конце августа.