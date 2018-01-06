В Саудовской Аравии арестовали одиннадцать принцев

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Принцы были взяты под стражу служащими Национальной гвардии после того, как отказались удалиться из дворца, уточняет AP. Имена арестованных не разглашаются.

По данным агентства, принцы требовали от властей возобновить выплаты счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество. Также принцы хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

По данным местных СМИ, принцы были доставлены в расположенную к югу от Эр-Рияда тюрьму Аль-Хаир, где содержат, в том числе, участников незаконных вооруженных формирований и террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в России).

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Саудовской Аравии задержали 11 принцев и 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств. По данным СМИ, большинство обвиняемых в коррупции высокопоставленных официальных лиц позже согласились заплатить в казну порядка $100 млрд для урегулирования претензий.