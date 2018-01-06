Что произошло за день: суббота, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд России отказал Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить оппозиционера к участию в выборах вступило в законную силу.

- В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства. По данным СМИ, их имена не разглашаются.

- Президент США Дональд Трамп вновь назвал клеветой, распространяемой политическими противниками, сведения о якобы имевшем место сговоре его предвыборного штаба с Россией. При этом он заявил, что его оппоненты прибегают к методам эпохи Рональда Рейгана.

- Московские власти рассказали, что в 2017 году проверка пассажиров в метро помогла пресечь провоз свыше 260 тыс. опасных предметов, среди которых более 17 тыс. разного вида оружия.

- Малайзия приняла предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года. Как заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, правительство страны по-прежнему привержено задаче найти его. Поиски авиалайнера были приостановлены в январе прошлого года.