На границе Мьянмы и Индии произошло разрушительное землетрясение

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в воскресенье на территории Мьянмы близ границы с Индией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:47 по Москве землетрясения имел координаты 24.70 градуса северной широты и 94.74 градуса восточной долготы и находился в 81 км восточнее города Импхал (Индия).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".