Источник в ЕК разъяснил позицию Евросоюза по запрету импорта свинины в РФ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Обращение ЕС в арбитражную инстанцию ВТО относительно коммерческого спора по запрету импорта европейской свинины в Россию предпринято в развитие решения этой организации и носит процедурный характер, конкретные возможные ответные меры пока не определены, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"В этом вопросе важно отметить две основные идеи: во-первых, речь идет о том, чтобы дать ход решению ВТО по эмбарго, введенному Россией на ряд европейских продуктов (свиноводства - ИФ) в 2014 году. ВТО в 2017 году объявила его незаконным. Во-вторых, пока ничего не решено, что касается дальнейших действий. Дискуссия о возможных "ответных мерах" (со стороны ЕС - ИФ) носит чисто процедурный характер", - объяснил собеседник агентства.

Он также изложил позицию Еврокомиссии по данной ситуации.

"В марте 2017 года Орган ВТО по разрешению споров подтвердил, что запрет Россией импорта некоторых продуктов свиноводства из ЕС является незаконным, с точки зрения правил международной торговли", - напоминают в Европейской комиссии.

В Брюсселе указывают на то, что Россия "должна была до 6 декабря 2017 года выполнить постановление и разрешить возобновление торговли".

В то же время Еврокомиссия предприняла 19 декабря "следующий процедурный шаг по сохранению прав ЕС в соответствии с правилами ВТО, запросив санкцию Органа ВТО по разрешению споров на ответные меры".

Как сообщалось, ЕС сделал запрос в ВТО о предоставлении права на приостановление уступок в отношении РФ в размере 1,39 млрд евро в связи с якобы не исполненным Россией решением органа ВТО по разрешению споров (ОРС) в деле РФ - меры в отношении импорта живых свиней и других продуктов свиноводства является необоснованным. На заседании ОРС 3 января 2017 года представители РФ выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем ВТО.

В Минэкономразвития РФ считают, что оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет, так как РФ полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года, а запрет на импорт свиней в РФ из ЕС в настоящее время объясняется включением их в список продэмбарго.