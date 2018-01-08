В Киеве заявили о задержании подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - сказал Шевченко, добавив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

В свою очередь, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев написал в фейсбуке, что, по его информации, убийцей Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию".

"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных", - написал он.

Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Как рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем, Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей в ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он в фейсбуке .