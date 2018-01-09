Эрдоган заявил о продолжении операции "Щит Евфрата" в Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития, что Анкара намерена продолжать операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии, сообщает турецкая газета "Йени Шафак".

По словам президента, новая фаза операции должна пройти в районе городов Африн и Манбидж в сирийской провинции Алеппо.

"Пришло время полностью уничтожить проект организации сепаратистов по созданию зоны террора в Сирии. Мы завершим дело, начатое в рамках операции "Щит Евфрата", его продолжением в Африне и Манбидже", - приводит издание слова президента.

Операция "Щит Евфрата" проходила с августа 2016 по март 2017 года в сирийской провинции Алеппо. В ней принимали участие армия Турции и лояльные Анкаре силы вооруженной сирийской оппозиции, а целью операции являлся разгром боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и враждебных Турции групп курдского ополчения.