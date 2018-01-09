Помилованный Трампом бывший шериф заявил о намерении бороться за пост сенатора США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ярый сторонник президента США Дональда Трампа, бывший шериф Джо Арпайо объявил во вторник о намерении участвовать в борьбе за пост сенатора от штата Аризона, сообщают американские СМИ.

"Я буду бороться за пост сенатора от Великого штата Аризона, причем сделаю это с одной непоколебимой целью: чтобы поддержать программу и политику президента Дональда Трампа и его миссию - вернуть Америке былое величие", - отметил 85-летний Арпайо в твиттере.

СМИ отмечают, что Арпайо, таким образом, будет претендовать на место в сенате, ныне занимаемое республиканцем Джеффом Флейком, у которого сложились непростые отношения с Трампом. Сначала экс-шерифу предстоит борьба на праймериз с соратницей по партии Келли Уорд.

Арпайо в течение более 20 лет был шерифом одного из округ Аризоны и считал одним из своих приоритетов жесткую борьбу против нелегальной иммиграции. Арпайо стал широко известен в США, благодаря судебному разбирательству. В суде пришли к выводу, что он нарушил закон, отказавшись от предписания судебных властей прекратить полицейские проверки автомобилистов, нацеленные на то, чтобы выявлять нелегалов. Трамп объявил в прошлом году о решении помиловать Арпайо, благодаря чему тот избежал тюремного срока.