Трамп пообещал победить Опру Уинфри на президентских выборах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов победить телеведущую Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, пишет во вторник издание The Hill.

"Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах", - заявил Трамп на встрече с конгрессменами.

Ранее во вторник Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году.

Уинфри 7 января выступила на вручении премии "Золотой Глобус" с речью о расовом и гендерном неравенстве, после которой пользователи социальных сетей стали призывать к выдвижению телеведущей в президенты.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в США. Сама она эти данные не подтверждала.