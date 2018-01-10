Шестеро конгрессменов-демократов обвинили республиканцев в срыве расследования "российского дела"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей Конгресса от демократической партии обвинили законодателей из числа республиканцев в противодействии их усилиям по расследованию так называемого вмешательства РФ в выборы 2016 года с целью защитить президента США Дональда Трампа.

"Лидеры республиканцев в палате (комитете по разведке - ИФ) заблокировали, саботировали и отвергли наши ключевые запросы о проведении расследования, проведении публичных слушаний и совершенствовании законодательства для решения этих проблем. Республиканская партия приняла решения поставить президента Трампа выше наших национальных интересов", - говорится в письме шести высокопоставленных демократов палаты представителей.

Демократы выразили "крайнюю озабоченность предупреждениями разведывательного сообщества о том, что Россия может попытаться вмешаться в будущие выборы, в том числе предстоящие промежуточные".

"Мы глубоко обеспокоены отсутствием действий со стороны администрации Трампа и республиканцев из Палаты представителей в ответ на эту ключевую угрозу нашей демократии", - подчеркивается в письме.

Шесть членов палаты представителей от Демократической партии призвали спикера Пола Райана провести полное расследование угрозы США со стороны России. "Российская агрессия против США и усилия администрации Трампа по сокрытию контактов с россиянами требует немедленного ответа со стороны правительства", - говорится в письме.