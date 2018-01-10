СМИ сообщили о планах США разработать новые ядерные боеголовки для сдерживания РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В планы Вашингтона входит разработка маломощных ядерных боеголовок для противодействия России в случае применения Москвой тактического ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом рассказал британской газете The Guardian бывший чиновник администрации Барака Обамы.

Консультант бывшего американского президента по контролю над вооружением и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал рассказал о планах Пентагона модифицировать предназначенные для запуска с подводных лодок ракеты Trident D5 с ядерными боеголовками.

"Как мне рассказали, данные разработки призваны донести соответствующее сообщение до России, Северной Кореи и Китая. Они уверяют, что это хороший, умеренно-сильный язык, с помощью которого становится ясно, что любые попытки России или КНДР применить ядерное оружие обернутся для них масштабными последствиями", - заявил бывший советник Обамы.

Администрация президента США Дональда Трампа, таким образом, планирует частично снять ограничения на разработку и использование ядерного оружия.

Вулфстал, вместе с тем, отметил, что намерение администрации нового президента США создать "более пригодное для применения ядерное оружие" крайне опасно и может в разы повысить шансы развязывания ядерной войны.

Он добавил, что разработки подобного оружия могут стать зеркальной ответной мерой на действия России, которую США обвинили в работе над созданием ядерной ракеты нового поколения.

Также Вулфстал подчеркнул, что Вашингтон может отказаться от собственных заверений в адрес стран, не имеющих ядерного оружия, о том, что США не станут применять оружие массового поражения против них.