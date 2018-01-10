Нью-Йорк потребовал миллиарды долларов с нефтекомпаний за изменения климата

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Нью-Йорка обвиняют крупнейшие нефтяные компании мира в потворстве изменениям климата и намерены взыскать с них миллиарды долларов, пишет The New York Times.

Крупнейший город США подал иск в окружной суд по Южному Нью-Йорку (Манхэттен) к BP Plc, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc, чтобы "защитить ньюйоркцев от последствий изменений климата", заявил в среду мэр города Билл де Блазио.

"Мы донесем борьбу с изменениями климата прямо до этих компаний, которые знали о последствиях и намеренно вводили общество в заблуждение, чтобы защитить прибыль, - сказал он. - Их жадность поставила нас в это положение, и теперь им придется разделить с Нью-Йорком затраты на обеспечение безопасности".

Также, по словам мэра, городские пенсионные фонды, объем активов которых составляет $189 млрд, откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании. Пять пенсионных фондов Нью-Йорка вложили около $5 млрд в ценные бумаги свыше 190 компаний, связанных с ископаемыми видами топлива, пишет The Financial Times.

В исковом заявлении Нью-Йорка утверждается, что ответчики "из-за добычи и продажи ископаемых видов топлива несут коллективную ответственность за более чем 11% всех объемов загрязнения из промышленных источников, которое накапливалось в атмосфере с первых дней промышленной революции".

Представитель Shell Кертис Смит заявил агентству Bloomberg, что компания считает изменение климата "сложной проблемой общества, которую следует решать за счет здравой государственной политики и культурных преобразований, а не в суде". Остальные ответчики пока не комментировали иск Нью-Йорка.

Ранее подобные исковые заявления были направлены в суды городами штата Калифорния, включая Сан-Франциско, Окленд и другие. Национальная ассоциация промышленников США назвала подобные иски ничем не обоснованными и политически мотивированными. Как сообщает CNN, ExxonMobil сочла калифорнийские иски частью "масштабного заговора" против компании и грозила городским властям судебными контрмерами.

Ранее ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории.