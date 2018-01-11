Глава МВД Туркмении получил последнее предупреждение

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки в подборе и расстановке кадров объявил министру внутренних дел Исгендеру Муликову строгий выговор с последним предупреждением о необходимости исправления в кратчайшие сроки допущенных ошибок.

Как сообщает государственное информационное агентство страны, соответствующее распоряжение президент подписал накануне на заседании Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи перед силовыми структурами на ближайшую перспективу.

Заслушав отчет Муликова, Бердымухамедов отметил необходимость повышения эффективности работы органов внутренних дел, указав на важность совершенствования правовых и организационных основ их деятельности. В числе первоочередных задач президент назвал строгий контроль в вопросах противодействия преступности и обеспечение общественной безопасности. В данном контексте Верховный Главнокомандующий распорядился принять должные меры для повышения правовой и профессиональной культуры сотрудников МВД.

Для Муликова этот строгий выговор стал десятым с мая 2009 года, когда он был назначен главой МВД. Уже в ноябре 2009 года он получил от Бердумухамедова свой первый строгий выговор "за неудовлетворительное руководство органами внутренних дел, ненадлежащую организацию работы по подбору кадров, а также за низкий уровень исполнения поручений". В марте 2010 года он вновь получил строгий выговор "за неудовлетворительное руководство органами внутренних дел, ненадлежащую организацию работы по подбору кадров, а также за низкий уровень исполнения поручений". В апреле 2011 года глава МВД получил строгий выговор за недостатки, допущенные в организации деятельности Службы дорожного надзора полиции, в сентябре 2012 года - за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, снижение контроля за деятельностью подведомственных служб.

Несмотря на неоднократные выговоры от президента, в феврале 2012 года Муликов был вновь утвержден Бердымухамедовым министром внутренних дел.

В апреле 2013 года Муликов был понижен в специальном воинском звании до полковника полиции "за ненадлежащее руководство подведомственными службами, допущение ослабления общественного порядка и недостатки, допущенные в работе". В сентябре 2014 года президент объявил ему строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб, а в декабре 2016 - строгий выговор с предупреждением за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, невыполнение поручений главы государства по обеспечению противопожарной безопасности.

В мае 2017 года он был наказан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление дисциплины среди личного состава возглавляемого им ведомства, в июне - за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, допущенные в работе недостатки, а в августе - за "ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб".