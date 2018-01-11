Что произошло за день: четверг, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компаний, занятых строительством взлетно-посадочных полос целого ряда аэропортов (в том числе "Внуково" и "Шереметьево"). По данным ведомства, общий доход картеля превысил 25 млрд рублей, это крупнейшее дело в сфере строительства.

- Нефть поднялась к максимумам за 3 года

- Владимир Путин встретился с руководителями российских печатных изданий и информационных агентств (попутно пожелав россиянам здоровья из радиорубки "Комсомольской правды"). Среди прочего, он заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве России и о готовности передать Украине военную технику из Крыма.

- Рейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимума (57,7% - среднее значение за 18-24 декабря)

- В Генштабе раскрыли подробности об атаке дронов на российские базы в Сирии

- В Чечне арестован руководитель республиканского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. Сам Титиев убежден, что наркотики ему подбросили, а правозащитники связывают задержание с профессиональной деятельностью арестованного.

- Российский депутат рассказал о резком ухудшении здоровья сербского генерала Ратко Младича

- УЕФА назвал состав символической сборной года (пять игроков по итогам голосования среди болельщиков в команду "делегировал" мадридский "Реал")

- Кроме того: женщины старше 25 получат право посетить Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин, руководителей рязанского кардиодиспансера уволили за застолье на работе, российские фильмы поставили рекорд по сборам в 2017 году, Минфин закупит рекордный месячный объем валюты, крупнейшая выставка электроники CES на два часа осталась без электроэнергии и глава МВД Туркмении получил последнее предупреждение.