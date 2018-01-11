США перебросили на Гуам три стратегических бомбардировщика B-2

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Три стратегических бомбардировщика B-2 ВВС США, способные нести ядерное оружие, были переброшены на остров Гуам в Тихом океане, сообщается на сайте военно-воздушных сил США.

Отмечается, что переброска бомбардировщиков с авиабазы "Уайтмэн" в штате Миссури на авиабазу "Андерсен" на Гуаме прошла в рамках регулярной ротации сил в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В ходе этого кратковременного размещения B-2 будут участвовать в местных и региональных тренировочных вылетах, и будут способствовать интеграции (военных - ИФ) потенциалов с ключевыми региональными партнерами, что гарантирует поддержание экипажами бомбардировщиков высокой степени готовности и квалификации", - отмечается в заявлении.

Вместе с бомбардировщиками на Гуам прибыли 200 военнослужащих.

Сколько времени B-2 пробудут на Гуаме, в заявлении не указано.