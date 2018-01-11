Способные нести ядерное оружие бомбардировщики США примут участие в учениях в Литве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут на этой неделе в районе полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, будут задействованы стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.

Ранее в четверг посольство США в Вильнюсе сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США примут участие американские бомбардировщики из 5-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцированного в Северной Дакоте, не детализируя их типы.

Как отметило посольство США, учения "призваны повысить уровень взаимодействия ВВС США и Литвы". "Совместные учения с такими союзниками, как Литва, укрепляют долгосрочные стратегические отношения, которые необходимы для решения мировых вызовов, а также демонстрируют твердое обязательство США в обеспечении безопасности Балтийского региона", - отмечалось в сообщении.

Между тем, согласно открытым данным, в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота, входят только стратегические бомбардировщики B-52H.

Как ранее сообщалось, 9 января три B-52H были переброшены в Великобританию. Один из них с бортовым номером 60-0005 в четверг, вылетев с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, провел тренировочный полет над акваторией южной части Балтийского моря. Перед полетом на борт бомбардировщика были загружены учебные боеприпасы.