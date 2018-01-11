Финляндия решила усилить погранслужбу на границе с Россией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Финляндия увеличивает штат погранслужбы на границе с Россией в связи с ростом числа российских туристов и международной обстановкой, сообщила в четверг служба новостей Yle.

"За последние три года на некоторых участках восточной границы количество пограничников сократилось вдвое. Теперь период экономии и сокращения штата позади. Усиление штата погранслужбы на российской границе, очевидно, связано как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой. Однако пока для новоиспеченных пограничников основная мотивация - это служение родине", - отмечается в публикации.

Новички погранслужбы в основном заменят сотрудников, недавно ушедших в отставку. Отслуживших пограничников также будут привлекать к обучению молодежи.

По данным издания, с 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников.