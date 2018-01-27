Финляндия создаст аутлет-деревню у границы с Россией

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первая в Финляндии аутлет-деревня Zsar Outlet Village откроется в конце 2018 года в поселке Ваалимаа близ границы с Россией.

В комплексе разместятся магазины таких известных международных брендов, как Armani, Flavio Castellani, Guess, Hugo Boss и Nike, которые будут продавать свою продукцию со скидкой в 30-70%, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Аутлет (outlet) - формат торговой площадки, специализирующейся на продаже одежды известных брендов со значительными скидками.

На первых порах в торговом центре на трассе у российской границы будет работать около 60 магазинов.

"В настоящее время около 30% помещений арендовано, еще примерно в 15% переговоры о заключении договора аренды находятся на заключительной стадии. Большинство помещений резервировано," - рассказал исполнительный директор компании East Finland Real Estate Oy Сами Вайниомяки (Sami Vainiomaki).

Помимо магазинов, в аутлет-деревне откроются рестораны и кафе, в которых будет около 300 посадочных мест.

Аутлет-деревня надеется привлечь в качестве клиентов как финских, так и российских покупателей. По оценкам, строительство первой очереди деревни обойдется примерно в 35 млн евро.

Ваалимаа расположена у автомагистрали Е-18, здесь находится крупнейший пункт пропуска на финляндско-российской границе, через который проходит более 2 млн автомашин в год. С российской стороны переход называется МАПП Торфяновка.