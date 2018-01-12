Мужчину и женщину будут искать под завалами обрушившегося здания в Копейске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Под обрушившейся стеной здания в Копейске Челябинской области могут находиться мужчина и женщина, сообщил "Интерфаксу" министр общественной безопасности региона Евгений Савченко в пятницу.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека - мужчина и женщина. Эта информация сейчас проверяется", - сказал министр.

Как сообщалось, в пятницу днем обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова в Копейске. Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону этого неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования).

Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами размером 10 на 10 метров.