Уничтожены обстрелявшие 31 декабря авиабазу Хмеймим боевики

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные провели в Сирии специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы "Хмеймим", сообщает Минобороны РФ.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По данным Минобороны, "вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Российская военная разведка в провинции Идлиб также обнаружила место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. "Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии.

За местом, где базировалась диверсионная группа, военные организовали "непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами". "Были назначены высокоточные средства поражения. По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена", - говорится в пресс-релизе.

3 января газета "Коммерсант" сообщила, что 31 декабря боевики подвергли минометному обстрелу российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, уничтожив семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что 31 декабря авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли. При этом там опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолётов.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал сократить российскую группировку в Сирии.