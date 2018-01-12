Что произошло за день: пятница, 12 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

- В жилой многоэтажке в Омске произошел взрыв бытового газа, пострадали восемь человек

- Минобороны отчиталось об уничтожении боевиков, которые 31 декабря обстреляли авиабазу Хмеймим

- В Госдуме разгорелись страсти вокруг отклоненного Советом Федерации закона о запрете контактной притравки охотничьих собак. Как стало известно, большинство депутатов считает, что сенаторы пошли на поводу бизнес-лоббистов, отклонив закон, а фракция "Единой России" заявила о готовности преодоления этого вето.

- ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ

- Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России" Дмитрия Страшнова, которого обвиняют в получении завышенной в несколько раз премии

- В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата

- Гильдия кинокритиков США вручила ежегодные награды

- Журнал Penthouse обанкротился в третий раз