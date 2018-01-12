Три способных нести ядерное оружие бомбардировщика ВВС США вылетели в район Балтики

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сразу три стратегических американских бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, в пятницу в рамках учений с ВВС Литвы вылетели на выполнение тренировочных заданий в регион Балтийского моря, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По их данным, бомбардировщики B-52H поднялись с передовой базы Фэрфорд в Великобритании, куда они были переброшены на текущей неделе с континентальной части США. В полетах задействованы самолеты с бортовыми номерами 60-0005, 60-0012 и 61-0005 и соответственно позывными BARON51/52/53.

Ранее в четверг посольство США в Литве сообщило, что в предстоящих на этой неделе учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава пятого бомбардировочного авиакрыла.

По данным авиационных сайтов, на британскую авиабазу были переброшены четыре B-52H, которые входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

Одновременно с полетами в пятницу американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики ведут наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, курсирующий в воздушном пространстве Литвы вблизи границы с Калининградской области, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS, находящийся в воздушном пространстве Польши.

Накануне два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты, в том числе над Балтикой и восточной Германией. Перед полетом на борт бомбардировщиков были загружены учебные боеприпасы.