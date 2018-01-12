США перебросили в Европу пятый по счету стратегический бомбардировщик

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Очередной, уже пятый по счету за последние три дня стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в пятницу был переброшен в Великобританию, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По их данным, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии после трансатлантического перелета в пятницу совершил посадку американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовыми номером 61-0018 и позывными MYTEE91.

Теперь на британской авиабазе временно размещены уже пять B-52H из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

В пятницу сразу три B-52H совершили полеты в регионе Балтийского моря вблизи границ России в рамках учений с ВВС Литвы.