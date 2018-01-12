Журнал Penthouse обанкротился в третий раз

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская компания Penthouse Global Media Inc, которой принадлежит одноименный журнал Penthouse и соответствующие сайты, подала заявление о защите от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве в суд штата Калифорния, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее компания банкротилась в 2003 и в 2013 годах.

В январе 2016 года сообщалось, что владелец собирался прекратить издание журнала для взрослых в печатной версии после 50 лет его существования.

В том же году бренд выкупила продюсер и режиссер Келли Холланд, которая хотела "избавить компанию от налета мизогинии". Однако ее планы, включая открытие ресторанов с полуобнаженными официантками по примеру Hooters, не увенчались успехом.