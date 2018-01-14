Губернатор Гавайев назвал причину ложной ракетной тревоги

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что рассылка ложного оповещения о ракетной тревоге жителям штата произошла из-за того, что "сотрудник нажал неправильную кнопку", пишет в субботу The Hill.

По его словам, ошибка произошла из-за человеческого фактора во время стандартной процедуры пересменки в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

В свою очередь, глава агентства Верн Мияги взял ответственность за ложную тревогу на себя. "Это моя ответственность, так что и моя вина", - заявил он журналистам, пообещав сделать все, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

В субботу жители Гавайских островов получили мобильное оповещение о баллистической ракете, выпущенной в сторону штата. "Немедленно ищите убежище. Это не учения", - говорилось в нем.

Через 38 минут агентство по управлению чрезвычайными ситуациями распространило опровержение этих сообщений.