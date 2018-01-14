Число погибших из-за оползней в Калифорнии возросло до 19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - До 19 человек возросло число погибших при сходе оползней на юге Калифорнии, сообщает в субботу агентство Associated Press. Ранее было известно от 17 жертвах стихии.

Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается уже пять дней, в ней задействовано около 2 тысяч человек.

Между тем, согласно прогнозам, на следующей неделе на юге штата опять пойдут дожди, которые могут привести к новым оползням.

Больше всего в результате проливных дождей, вызвавших сход селей, пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где расположено жилье многих американских знаменитостей. В результате удара стихии были затоплены некоторые автомобильные дороги, повалены деревья. Разрушено не меньше ста домов несколько сотен серьезно повреждены.