В США ущерб от стихийных бедствий в 2017 г. стал самым крупным за историю страны

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ущерб от стихийных бедствий для США стал в 2017 году самым крупным за всю историю страны, говорится отчете администрации Соединенных Штатов.

Череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в $306 млрд. Это значительно превышает предыдущий рекорд в $215 млрд, зафиксированный в 2005 году. Тогда на США обрушились три крупных урагана "Катрина", "Рита" и "Вилма".

Согласно отчету, в 2017 году потери только от ураганов составили $265 млрд. Расходы на устранение последствий пожаров, охвативших огромные области Калифорнии составили $18 млрд, что в три раза превышает предыдущую рекордную сумму.

В 2017 году карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".

Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, он привел к значительным разрушениям и унес жизни более 50 человек. В начале октября на побережье Соединенных Штатов обрушился ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.