МАГАТЭ не будет проводить проверку по поводу выброса рутения-106

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не имеет полномочий для проведения по просьбе Вильнюса проверки после зафиксированного в сентябре превышения почти в 1000 раз концентрации рутения-106, заявляют в МИД Литвы.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене сообщила агентству BNS, что в начале декабря прошлого года МАГАТЭ уже ответило Литве, что не обладает полномочиями для проведения такой проверки, так как неизвестна страна происхождения выброса, а ядерная безопасность является сферой национальной ответственности каждой отдельной страны.

"МАГАТЭ ответило на ноту Литвы и отметило, что обратилось к 44 странам европейского региона за информацией об уровне концентрации рутения-106 и о том, не были ли на их территории происшествий, которые могли бы вызвать утечку рутения-106. Все страны, включая Россию и Казахстан, информировали, что на их территории не было происшествий, в результате которых фиксировалась заметная концентрация рутения-106 в воздухе", - сказала Якилайтене.

В конце ноября прошлого года Литва направила МАГАТЭ ноту с просьбой провести проверку в связи с этим инцидентом.

Ранее специально созданная ГК "Росатом" межведомственная комиссия пришла к выводу, что источник изотопа рутений-106, зафиксированного в атмосфере в сентябре-октябре, мог находиться на борту искусственного спутника.

В госкорпорации отметили, что, согласно результатам работы комиссии выброс обнаруженного в атмосфере рутения-106 не может быть связан с деятельностью АЭС, поскольку на АЭС в результате деления урана рутений-106 как продукт деления присутствует только в смеси с другими изотопами.

По данным МАГАТЭ, в конце сентября - начале октября рутений-106 нашли в атмосфере в ряде стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите полагает, что с высокой вероятностью источник выброса находился на Южном Урале.

Рутений-106 - техногенный радионуклид, в нормальных условиях в окружающей среде отсутствует, даже небольшие его концентрации говорят об аварийном выбросе.