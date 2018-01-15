Американский военный самолет провел разведку у границ России на Черном море

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вначале совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы.

Затем, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья Крыма, американский морской разведчик длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние приблизительно 40 км. После чего он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

При этом при полете вблизи российского побережья Poseidon снижался до 8 тыс. метров.

После вылета с авиабазы на Сицилии маршрут полета морского разведчика к российским берегам на Черном море пролегал над Грецией и Болгарией.

С начала года это уже, по меньшей мере, шестой полет американских разведывательных самолетов вблизи российских границ на Черном море.