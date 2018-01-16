Стратегический беспилотник США провел разведку вблизи побережья РФ на Черном море

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в ночь на вторник осуществил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль российского побережья на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний беспилотник с бортовым номером 12-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал по линии вдоль побережья Краснодарского края - от Керченского пролива до Сочи, а также южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя. Всего он провел вблизи российского побережья более 10 часов. Полет осуществлялся на высоте 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км тяжелый беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать практически за всей территорией Крыма, а также большой частью территории Краснодарского края.

Маршрут полета американского беспилотника, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров, после вылета с авиабазы в Италии проходил над Грецией и Болгарией.

С начала года это третий полет дальнего американского беспилотника вблизи российского побережья на Черном море. Всего с начала года американские разведывательные самолеты и беспилотники совершили уже семь таких полетов.

Как сообщалось, в понедельник патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет также у побережья Крыма и Краснодарского края. Морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вначале совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы. Затем, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья Крыма, он длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние приблизительно 40 км. После этого он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.