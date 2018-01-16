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Власти Бангладеш договорились с Мьянмой о сроках возвращения беженцев рохинджа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бангладеш согласовала с Мьянмой сроки возвращения беженцев рохинджа на родину, сообщает во вторник "Би-би-си".

По информации властей Бангладеш, Мьянма согласилась принимать по 1,5 тыс. рохинджа в неделю. Всех беженцев Бангладеш планирует вернуть в течение двух лет.

В период с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали порядка 650 тыс. рохинджа. Согласно предыдущему соглашению между странами, за двухлетний период в Мьянму должны были вернуться 156 тыс. человек.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами тлел в штате Ракхайн многие годы, и обострился после того, как власти Мьянмы начали в штате операцию против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель сотен человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт в Мьянме

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Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.Не менее 18 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, либо находятся на границе с ней. Гуманитарные организации утверждают, что только за 2 сентября границу пересекли 70 тысяч человек.Беженцы заполонили поля в окрестностях приграничного города, укрываясь в самодельных хижинахДесятки бежавших мусульман-рохинджа тонут во время попыток перебраться в Бангладеш через рекиБеженцы, которые добрались до Бангладеш, рассказывают о массовых убийствах, уничтожении и поджогах деревень, пытках и изнасилованиях, совершаемых солдатами в их родных краяхЭтнический конфликт в Мьянме привел к полномасштабному гуманитарному кризису в Бангладеш и вызвал озабоченность мировой общественности
Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.
Теги: Бангладеш, Мьянма
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