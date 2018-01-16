Власти Бангладеш договорились с Мьянмой о сроках возвращения беженцев рохинджа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бангладеш согласовала с Мьянмой сроки возвращения беженцев рохинджа на родину, сообщает во вторник "Би-би-си".

По информации властей Бангладеш, Мьянма согласилась принимать по 1,5 тыс. рохинджа в неделю. Всех беженцев Бангладеш планирует вернуть в течение двух лет.

В период с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали порядка 650 тыс. рохинджа. Согласно предыдущему соглашению между странами, за двухлетний период в Мьянму должны были вернуться 156 тыс. человек.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами тлел в штате Ракхайн многие годы, и обострился после того, как власти Мьянмы начали в штате операцию против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель сотен человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.