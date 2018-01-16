На северо-западе Сирии за месяц появилось 200 тысяч новых беженцев

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Около 212,1 тыс. человек на северо-западе Сирии были вынуждены покинуть места жительства в связи с боями в этом регионе, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Согласно докладу, такое количество беженцев было зафиксировано в период с 15 декабря 2017 года по 16 января этого года.

При этом в УКГВ отметили, что в связи с наплывом перемещенных лиц у местных лечебных заведений иссякают запасы медицинских принадлежностей. В ООН также сообщили, что по поступающим данным, некоторые больницы прекратили работу из-за обстрелов.

Всего, по данным ООН, в Идлибе и соседних провинциях число перемещенных лиц превышает 1,1 млн человек.

В конце октября 2017 года правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб.