Участники протестов в столице Чили попытались сорвать визит папы римского

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В столице Чили Сантьяго произошли столкновения между сотрудниками полиции и участниками протестов, выступающими против сексуальных домогательств среди священнослужителей и попытавшимися сорвать визит папы римского Франциска в страну, сообщило во вторник агентство Associated Press.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, пытавшихся сорвать литургию, которую понтифик проводил на открытом воздухе в парке в центре Сантьяго.

По данным чилийских властей, чтобы увидеть папу римского, в парке "О'Хиггинс" собралось порядка 400 тыс. человек.

На прошлой неделе чилийские СМИ сообщили о серии нападений на католические церкви в Сантьяго. Зданиям трех церквей был причинен незначительный ущерб в результате детонирования самодельных взрывных устройств, которые неизвестные оставили там ночью. Они также разбросали в городе антирелигиозные листовки.