По всей Сербии люди собрались у церквей в память об убитом Оливере Ивановиче

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группы манифестантов собрались во вторник вечером у главных соборов и церквей сербских городов Белграда, Нови Сада, Крагуеваца, Лесковаца и Ниша в память об убитом политике, выражавшем интересы косовских сербов Оливере Ивановиче, сообщает независимая белградская радиостанция Б92.

В Белграде люди пришли к центральному столичному храму Святого Савы.

По данным радиостанции, призыв собираться был распространен в социальных сетях под "хештэгом" "Нас все равно больше" - эти слова были лозунгом движения Ивановича "Свобода, демократия, правда" на прошедших в октябре местных выборах в автономном крае Косово и Метохия.

Иванович был застрелен во вторник утром у входа в штаб-квартиру движения "Свобода, демократия, правда", которое он возглавлял. Выстрелы были сделаны из проезжавшего мимо автомобиля, который позже был найден сожженным. Иванович был доставлен в больницу, но скончался там, не приходя в сознание. На его теле по итогам вскрытия было обнаружено шесть огнестрельных ранений в область грудной клетки.

Адвокат Ивановича Небойша Влайич в свою очередь сообщил, что политик не пользовался услугами телохранителей и без проблем перемещался по территориям автономного края Косово и Метохия, Сербии и каких-либо другим местам.

Иванович будет похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Директор медицинско-клинического центра Косовской Митровицы Милан Иванович сообщил, что на вскрытии будут присутствовать представители миссии ЕС в Косово ЕУЛЕКС, а также сотрудники Института судебной медицины из Приштины.