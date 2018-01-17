Сербские и косовские власти начали расследование убийства Ивановича

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ведение расследования убийства лидера движения косовских сербов "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича поручено двум следователям - сербу и албанцу, сообщает белградская независимая радиостанция Б92 со ссылкой на главного прокурора города Косовска Митровица Шикри Силу.

По его словам, пока по делу о покушении на Ивановича подозреваемых нет.

Косовский интернет-портал "Коха" в свою очередь информирует, что полиция этого автономного края объявила награду в 10 тыс. евро за информацию, которая может помочь расследованию.

Собственное расследование убийства Ивановича начато и в прокуратуре Сербии. Директор канцелярии правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич в эфире сербского телевидения заявил: "Каждую минуту мы получаем все больше данных, и я сам все больше уверен, что это ведет не в нашу страну и, само собой, не к косовским сербам. Мы не просим и не спрашиваем, но требуем, чтобы косовские органы власти незамедлительно нашли виновных и отдали их в руки правосудия".

По его словам, "целью (этого покушения) была Сербия, ее стабильность и будущее".

"Тот, кто сделал это, совершил худшее дело для нашего народа. Сейчас очень важно, чтобы те, кто ответственен за расследование, то есть косовские учреждения, дали ответ, и мы требуем, чтобы Сербии была дана возможность участвовать в расследовании, хотя мы наше расследование будем проводить в любом случае", - отметил Джурич.

"Если они не найдут убийц, значит, они знают, кто убил Ивановича, и скрывают это. Поэтому мы и требуем права участия в расследовании", - добавил он.

Иванович был застрелен во вторник утром у входа в штаб-квартиру движения "Свобода, демократия, правда", которое он возглавлял. Выстрелы были сделаны из проезжавшего мимо автомобиля, который позже был найден сожженным. Иванович был доставлен в больницу, но скончался там, не приходя в сознание. На его теле по итогам вскрытия было обнаружено шесть огнестрельных ранений в область грудной клетки.

Директор медицинско-клинического центра Косовской Митровицы Милан Иванович сообщил, что на вскрытии должны были присутствовать представители миссии ЕС в Косово, а также сотрудники Института судебной медицины из Приштины.

Адвокат Ивановича Небойша Влайич в свою очередь сообщил, что политик не пользовался услугами телохранителей и без проблем перемещался по территориям автономного края Косово и Метохия, Сербии и каким-либо другим местам.

О.Иванович будет похоронен на Новом кладбище в Белграде в четверг.