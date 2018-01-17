Падение метеорита в американском Мичигане вызвало землетрясение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Упавший в американском штате Мичиган метеорит вызвал землетрясение магнитудой 2.0, сообщила в среду The Weather Network.

Падение космического тела сопровождалось яркой вспышкой в небе, а также громким хлопком.

WATCH: Bright meteor caught on cameras as it sweeps over Michigan. pic.twitter.com/B21Hcuq2c4 — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 17 января 2018 г.

Ранее национальная метеорологическая служба США подтвердила, что метеорит упал неподалеку от города Нью-Хейвен, расположенного около 65 км от Детройта.

"Метеорологическая служба США подтверждает, что вспышка и хлопок были не громом и молнией, а, вероятно, следствием падения метеорита", - говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере отделения метеорологической службы в Детройте.

По данным Американского общества по изучению метеоритов, свидетелями природного явления могли стать жители шести американских штатов, включая Мичиган и Огайо, а также некоторые жители Канады.

НАСА в свою очередь сообщило, что занимается изучением метеорита, упавшего в Мичигане. Космическое агентство назвало это явление редким и "огромным событием" для штата.