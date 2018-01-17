Что произошло за день: среда, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима. Его обвиняли в совершении преступлений против трех школьниц в детских лагерях в Ленобласти и Греции

- Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе под флагом "объединенной Кореи", всего Пхеньян отправит на Олимпийские игры делегацию из 550 человек

- Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство. Их арестовали на два месяца.

- Потери РФ от трансграничной интернет-торговли за год оценили в 130 млрд рублей

- Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей: исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота - Markus и Willy. В среду курс биткойна опустился ниже $10000, а сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть.

- Вторая амнистия капитала в РФ пройдет с марта по декабрь, она распространится и на закрытые к весне счета в зарубежных банках

- Падение метеорита в американском Мичигане вызвало землетрясение