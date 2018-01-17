В ДНР предупредили об эскалации конфликта в Донбассе из-за комплексов Javelin

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возможное применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin украинскими военными идет вразрез с минскими соглашениями и может повлечь за собой эскалацию конфликта в Донбассе, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Любые попытки взятия на вооружение, обучения личного состава и, уж тем более, применения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin идут вразрез с реализацией минских соглашений и мирным урегулированием конфликта. Беря во внимание обстановку внутри самой Украины, подобные милитаристские действия могут повлечь за собой серьезную эскалацию конфликта", - сказал Пушилин в среду "Интерфаксу".

Ранее начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что отдал распоряжение по разработке мероприятий в рамках подготовки к принятию на вооружение американских ПТРК Javelin. По его словам, поставки ракетных комплексов могут быть осуществлены в первом полугодии текущего года.

В свою очередь заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин усомнился в том, что США будут поставлять Javelin Украине.

"Есть серьезные сомнения в том, что США вообще будут поставлять противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине. Причина такого поведения проста. Американцы опасаются, во-первых, того, что комплексы "Javelin" попадут в Вооруженные силы ДНР и ЛНР, так как неоднократно были выявлены случаи продажи вооружения и военной техники ВСУ. Во-вторых, отсутствие на Украине безопасных мест хранения комплексов, особенно после регулярных подрывов складов ракетно-артиллерийского вооружения. И в-третьих, США планируют поставку комплексов в качестве оборонительного вооружения, а не для применения в ходе наступательной операции, и этот факт вызывает сомнение у Пентагона", - сказал Басурин журналистам.

По его словам, заявление начальника Генштаба ВСУ Муженко о том, что им отданы распоряжения подготовиться к эксплуатации и принятию на вооружение комплексов Javelin, направлены лишь на поднятие морального и боевого духа украинских военнослужащих, "находящихся на передовой и с каждым днем теряющих веру в свое командование".

Президент Украины Петр Порошенко также заявил в среду, что финансирование гособоронзаказа страны в 2018 году будет увеличено на 37%.

В конце прошлого года СМИ сообщили о намерении президента США Дональда Трампа одобрить поставку Украине противотанковых ракет. По данным ABC News, план поставок, возможно, включал ракетные системы Javelin. Ранее американская администрация также одобрила поставки Украине стрелкового оружия.