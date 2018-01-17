В США заявили о разработке Россией атомной торпеды

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия ведет работу над созданием своей первой автономной ядерной торпеды, сообщают в среду американские СМИ.

В проекте "Обзора ядерной политики", подготовленном Пентагоном и направленном президенту США Дональду Трампу, в частности, говорится о "новой межконтинентальной ядерной подводной автономной торпеде", сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о ракете, которую предполагается запускать с подводной лодки. В диаграмме, озаглавленной "Новые ядерные средства доставки за последнее десятилетие", эта торпеда фигурирует под кодовым названием "Статус-6", отмечается в сообщении.

В Вашингтоне предполагают, что аппарат может управляться искусственным интеллектом и сможет нанести удар по США, даже если связь с Москвой будет потеряна, говорится в сообщении.

В проекте "Обзора ядерной политики" действия Москвы называются настолько дестабилизирующими, что США могут быть вынуждены отказаться от взятого бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой обязательства сократить размер американского ядерного арсенала, отмечает газета.

Во вступлении к докладу министр обороны США Джеймс Мэттис пишет, что Россия берет на вооружение "военные стратегии и средства, которые полагаются на ядерную эскалацию для достижения успеха". "Эти события вкупе с российским вторжением в Крым и ядерными угрозами против наших союзников свидетельствуют о неприкрытом возвращении Москвы к конкуренции великих держав", - отмечает глава Пентагона, которого цитирует радиостанция.

В сообщении также говорится, что проект стратегии включает производство нового поколения компактного ядерного оружия малой мощности. Некоторые виды оружия такого типа находились в стадии разработки в годы президентства Обамы.

Стратегия предусматривает также создание других новых видов американского ядерного оружия. Проект документа призывает к "ускоренному созданию" крылатой ракеты, которая будет запускаться с подводных лодок, пишет The New York Times. Проект также призывает к разработке в США боеголовки малой мощности для баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

Окончательная версия обзора должна появиться в ближайшие недели и будет представлять собой новый взгляд на ядерную стратегию США, отмечается в сообщении.

Ранее в январе госсекретарь США Рекс Тиллерсон анонсировал важные переговоры с Россией по РСМД.