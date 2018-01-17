Правительству Турции рекомендовано продлить режим чрезвычайного положения в стране

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совет по национальной безопасности Турции рекомендовал правительству страны продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца, передает в среду Анатолийское агентство новостей.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.