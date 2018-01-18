США обвинили Россию в препятствовании расследованию химатак в Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хэйли в четверг обвинила РФ в том, что она затрудняет работу ООН по расследованию случаев химатаки в Сирии.

"Одна страна чинит препятствования ООН в исполнении ее долга. Эта страна - Россия. Это Россия три раза использовала право вето против резолюций СБ ООН, которые должны были продлить срок действия Совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия", - сказала Хэйли, выступая в четверг на заседании высокого уровня СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

По ее словам, Россия пытается помочь режиму президента Сирии Башара Асада избежать ответственности за химатаку.

Она отметила, что результаты расследования экспертов из Совместного механизма ОЗХО-ООН показали: и сирийские власти и группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) использовали химоружие в Сирии.

"Если правительство России всерьез настроено в отношении задачи предотвратить распространение оружия массового уничтожения, она убедит своего друга Асада в том, что он должен уничтожить свой арсенал химического оружия и должен полностью сотрудничать с ОЗХО и ООН", - подчеркнула Хэйли.

В то же время постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия настаивает на создании нового механизма для расследования случаев применения химоружия в Сирии. Небензя также называл механизм расследования химатак в Сирии мертвым. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обвинил Хейли во лжи.

Химатаки в Сирии и их расследование ООН

26 октября в СБ ООН был распространен доклад совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. В докладе говорилось, что за использование зарина 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун несет ответственность Сирийская Арабская республика, а за атаку в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года с использованием сернистого иприта ответственна террористическая организация ИГ (запрещена в России - ИФ).

Российская сторона оценила доклад как любительский и основанный на предположениях и избирательном использовании фактов.

Механизм по расследованию химических атак в Сирии (СМР) прекратил свое существование 18 ноября прошлого года, когда Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.